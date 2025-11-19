Vueling presenta el nou disseny de l'avió que lluirà la imatge de les jugadores del Barça Femení

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
Vueling, aerolínia del grup IAG, ha presentat aquest dimecres el nou disseny de l'avió que lluirà la imatge de les jugadores del Barça Femení per a la temporada 2025/26, en un acte que ha coincidit amb el desplaçament de l'equip a Londres per jugar el partit de la UWCL davant el Chelsea.
L'avió, un Airbus A320 de 180 places, llueix el lema 'Dream, Play, Fly' al fuselatge, juntament amb la imatge de les jugadores Aitana Bonmatí, Alèxia Putellas, Clàudia Pina, Caroline Graham-Hansen, Patri Guijarro, Salma Paralluelo, Ewa Pajor i Esmee Brugts, informa l'aerolínia en un comunicat.
L'acord va néixer l'abril del 2024, coincidint amb el 20è aniversari de la companyia, "amb la voluntat d'unir dos referents barcelonins" i amb l'objectiu d'impulsar el talent femení, la igualtat de gènere i la visibilitat de l'esport femení.