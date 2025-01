Vinícius demana perdó per la seva vermella a Mestalla: "Va haver de ser subjectat per membres del seu club"

El davanter del Reial Madrid s'exposa a una sanció de quatre partits amb la qual es perdria la Supercopa

MADRID, 4 gen. (EUROPA PRESS) -

El davanter del Reial Madrid Vinícius Junior va ser expulsat aquest divendres contra el València, en el duel ajornat del dia 12 de LaLiga EA Sports, per colpejar el porter rival al cap, abans de ser subjectat entre les seves protestes com recull l'acta arbitral, una conducta que l'exposa a una sanció greu.

"En el minut 79, Vinícius va ser expulsat pel següent motiu: per colpejar un adversari al cap de manera deliberada, sense estar la pilota en disputa emprant força no insignificant. Una vegada expulsat, el jugador va haver de ser subjectat per membres del seu club i retirat als vestuaris mentre continuaven les seves protestes", va escriure el col·legiat Soto Grado en la seva acta del partit a Mestalla.

Després dels fets, el davanter brasiler, que ja va ser expulsat fa dues temporades en el feu 'che' en un partit també marcat pels insults racistes que va rebre, va demanar "perdó" a X, i va donar també les "gràcies" al seu equip, ja que va ser capaç de remuntar sense ell en el camp i guanyar 1-2.

El Comitè de Disciplina de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) ara haurà d'analitzar l'agressió a Stole Dimitrievski i tot el que ha passat en aquests minuts de tensió, amb les protestes de Vinícius subjectat per companys i cos tècnic. Els escenaris que calen esperar són sanció greu, que seria de quatre partits, o sanció lleu, que seria de dos i a complir en Lliga.

El pròxim partit dels de Carlo Ancelotti és dins de tres dies, dilluns en Copa del Rei contra l'Esportiva Minera, mentre que el dijous disputaran la semifinal de la Supercopa d'Espanya contra el Mallorca. En cas de rebre una sanció greu de quatre partits, 'Vini' no podria jugar pel títol a Jidda.