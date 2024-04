Viñales repeteix l'esprint de les Amèriques amb Marc Márquez segon

MADRID, 14 abr. (EUROPA PRESS) -

El pilot català Maverick Viñales (Aprilia) ha conquistat aquest dissabte la cursa a l'esprint del Gran Premi de les Amèriques, fent bé el ritme superior i la sortida des de la pole, en un podi al costat de Marc Márquez (Ducati) i Jorge Martín (Ducati).

Viñales, que ja va guanyar l'últim esprint a Portugal, s'ha imposat amb autoritat i sense rivals des de la sortida que s'havia guanyat poc abans en lloc de privilegi. El de Figueres ha rodat en solitari i amb marge, mentre per darrere es disputaven diverses batalles, entre les quals destaca la de Márquez, Acosta i Martín.

Márquez ha sortit victoriós, defensant un meritori segon lloc i cada cop més còmode la nova moto. L'ex de Repsol Honda s'ha hagut de fer fort amb Pedro Acosta (KTM), el debutant ha tornat a plantar cara fins a ser quart, i també amb un Martín que ha signat una gran remuntada sortint des de la sisena posició.

El líder del Mundial, que ha caigut en la Q2, ha oblidat aquest pas en fals per tornar a estar present en la lluita pel podi. El madrileny s'ha hagut de conformar amb ser tercer després de no poder gestionar del tot els pneumàtics en l'escalada, però ha ampliat la renda en la general respecte d'un Enea Bastianini (Duacti) que ha quedat sisè, per darrere del català Aleix Espargaró (Aprilia), cinquè.

A la recerca dels punts també hi ha hagut un interessant intercanvi de posicions. El campió del món, Francesco Bagnaia (Ducati), ha acabat setè, en un gran aperitiu del Gran Premi d'aquest diumenge.