Viñales i Martín escortaran el poleman Bastianini en primera fila a Portimao

El pilot italià Enea Bastianini (Ducati) ha conquistat la pole per a la cursa del Gran Premi de Portugal, segona prova del Mundial de motociclisme, per davant dels espanyols Maverick Viñales (Aprilia) i Jorge Martín (Ducati), que l'acompanyaran aquest dissabte, en la cursa a l'esprint, i aquest diumenge, en la llarga, a primera fila de graella.

El transalpí, a mig segon de la pole de l'any passat, ha confirmat les bones sensacions a Portimao després de ser el més ràpid divendres. El seu 1:37.706 li ha permès superar Viñales per 82 mil·lèsimes, que ha fet patents les seves aspiracions envoltat de Ducatis.

Martín, poleman en la primera cita de l'any a Qatar, sortirà des de la tercera posició tancant la primera línia de sortida, per davant del vigent campió del món, Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati), que s'haurà de conformar amb la quarta plaça.

Tan bon punt ha començat la Q2 a l'Autodrom Internacional do Algarve, Bagnaia es s'ha situat al capdavant de la cursa amb l'australià Jack Miller (KTM) a menys d'una dècima. Mentre Alex Márquez (Ducati) i Pedro Acosta (KTM) esperaven a garatges després del seu pas per la Q1, les coses es començaven a moure a la pista.

Superat l'equador de la sessió, Marc Márquez (Ducati) se n'ha anat a terra en el 15è revolt en un intent d'assaltar la zona alta, d'on ningú ha desplaçat 'Pecco' fins que només quedaven dos minuts per davant.

El primer a aconseguir-ho ha estat Jorge Martín (Ducati), que ha millorat en una mica més d'una dècima el temps del transalpí, però per darrere ha arribat un Enea Bastianini (Ducati) que, amb una marca d'1:37.706, s'ha alçat pel cap alt de la taula de temps i li ha permès emportar-se la pole.

A més, Pedro Acosta s'ha garantit el setè lloc de sortida, just per davant de Marc Márquez; Alex Rins (Yamaha) iniciarà la prova onzè; i Alex Márquez, que no ha marcat temps en la sessió, sortirà dotzè.

Entre els que no han aconseguit avançar en la Q2, Aleix Espargaró (Aprilia) arrencarà tretzè; Raúl Fernández (Aprilia) setzè; Augusto Fernández (KTM) sortirà divuitè; i Joan Mir (Repsol Profunda) ho farà vintè. Les quatre Hondas tancaran la graella de sortida.