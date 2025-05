Víctor Valdés s'acomiada per carta del Reial Àvila després de no ascendir

BARCELONA 19 maig (EUROPA PRESS) -

L'exporter blaugrana i ara entrenador Víctor Valdés no continuarà al Reial Àvila CF la pròxima temporada, malgrat que tenia un contracte signat des del passat mes d'abril, després de quedar eliminat en el play-off d'ascens a la Primera RFEF i d'acomiadar-se del club "per carta".

"El Reial Àvila CF comunica que l'entrenador Víctor Valdés no continuarà en el club la pròxima temporada per desig exprés. L'entrenador ha comunicat mitjançant una carta al club el desig de no continuar al Reial Àvila la temporada 2025-26", ha anunciat el club.

Valdés va signar com a tècnic de l'Àvila el 24 d'abril i en aquest menys d'un mes que ha estat en el càrrec ha guanyat dos partits i n'ha perdut dos, complint amb el primer objectiu de segellar aquests play-off d'ascens però sense aconseguir pujar de categoria a la Primera RFEF.

Va guanyar el Compostela a casa (2-1) en la seva estrena per confirmar el play-off, però en la primera eliminatòria va caure eliminat davant el Cacereño, al qual va guanyar en l'anada (2-0) i contra els qui van perdre en la pròrroga (2-0).

Víctor Valdés, un dels millors porters del món i artífex de l'èxit del Barça de Pep Guardiola, va començar la seva carrera com a entrenador en els Juvenils del Moratalaz, i després va passar sense gaire fortuna per les categories inferiors del Barça i posteriorment se'n va anar a l'UA Horta, en el qual amb prou feines s'hi va estar mitja temporada. Estava sense feina des del gener del 2021 abans de signar per l'Àvila.