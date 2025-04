Víctor Valdés entrenarà el Reial Àvila, de 2a RFEF, fins al 2026

BARCELONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -

L'exporter del FC Barcelona Víctor Valdés entrenarà el Reial Àvila, actualment quart de la 2a RFEF, fins al final de temporada i la següent campanya, amb contracte fins al juny del 2026, i reprèn així una incipient carrera com a tècnic que tenia aturada des del gener del 2021, quan se'n va anar de la UA Horta.

"El Reial Àvila CF anuncia que Víctor Valdés serà el nou entrenador del primer equip fins al final d'aquesta temporada i la següent campanya", ha manifestat el club avilès en un comunicat.

El club vol desitjar a Valdés, de 43 anys, "tota la sort del món" en aquesta nova etapa i es mostren "convençuts" que la seva experiència i compromís seran "clau" per complir els objectius marcats, que passen per lluitar per l'ascens a 1a RFEF.

Víctor Valdés, un dels millors porters del món i artífex de l'èxit del Barça de Pep Guardiola, va començar la seva carrera com a entrenador en els Juvenils del Moratalaz, després va passar sense gaire fortuna per les categories inferiors del Barça i finalment se'n va anar a la UA Horta, on amb prou feines s'hi va estar mitja temporada. Estava sense feina des del gener del 2021.