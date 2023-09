Víctor Francos: "Autoritzarem que se celebrin eleccions en l'RFEF durant el primer quadrimestre del 2024"

MADRID, 23 set. (EUROPA PRESS) -

El president del Consell Superior d'Esports (CSD), Víctor Francos, ha revelat que l'organisme que presideix "autoritzarà" que se celebrin eleccions en la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) "durant el primer quadrimestre del 2024", i ha explicat que el "prestigi del futbol espanyol" està "per sobre del desprestigi d'alguns i algunes" i que tot el que ha passat en l'ens federatiu no afectarà la candidatura d'Espanya per organitzar el Mundial 2030.

"Hem tingut una sol·licitud formal de l'RFEF de poder fer les noves eleccions en el primer quadrimestre del 2024 i ho autoritzarem", ha assenyalat aquest dissabte a València després de la jornada organitzada per LaLiga 'Lluita contra la pirateria en els esdeveniments esportius', a més d'enumerar quines característiques ha de tenir el nou president. "Una persona professional, qualificada, que entengui que estem en uns temps nous per a l'esport espanyol, però sobretot que sigui escollida mitjançant un procés transparent i democràtic", ha afirmat.

A més, ha negat que algú hagi demanat la destitució de Montse Tomé com a seleccionadora femenina. "El president del CSD, igual que el ministre de Cultura i Esport o el president del Govern central, ni posa ni treu seleccionadors nacionals. En cap moment de cap reunió en les que jo vaig estar es va parlar de la continuïtat o no de la seleccionadora", ha manifestat.

Sobre la victòria de les espanyoles contra Suècia, el secretari d'Estat per a l'Esport s'ha mostrat "molt content i feliç". "Ha estat molt emocionant, era un repte. Tenim una selecció femenina que ens ha demostrat que està a un altre nivell emocionalment i futbolísticament. He pogut intercanviar algun missatge amb alguna d'elles i m'han transmès que estan més tranquil·les. La situació està molt normalitzada, estan molt orgulloses d'haver guanyat i ara afronten la segona part del repte a Còrdova. Les hi acompanyaré dimarts que ve", ha expressat.

També opina que el "fenomen" nascut a partir de la denúncia de Jenni Hermoso "ha estat global". "Ahir (divendres) coneixíem una entrevista extensa del responsable de la FIFA sobre l'assumpte; hem conegut opinions del mateix Gianni Infantino sobre la qüestió. És normal que s'hagi estès a altres seleccions, perquè estic convençut que no és un fenomen exclusivament espanyol", ha indicat.

"Aquest problema sistèmic del qual parlen les jugadores s'està resolent, que és el que compta. Per què no es va actuar abans? Perquè jo, fins que no em vaig asseure amb les jugadores, no vaig saber els motius que hi havia sobre la taula. En el moment en què elles em van transmetre com se sentien i el que pensaven, aquella mateixa nit es va actuar", ha prosseguit.

En aquest procés, el dels acomiadaments en l'RFEF, ha recalcat que "les futbolistes han estat profundament respectuoses". "Saben que es tracta de persones que tenen famílies, que tenen amics, que tenen fills, i el que han fet ha estat transmetre a l'RFEF les persones i els motius. Cal agrair-los que hagin tingut paciència i que hagin actuat amb respecte", ha apuntat.

"EL PRESTIGI D'ESPANYA ESTÀ PER SOBRE DEL DESPRESTIGI D'ALGUNS"

D'altra banda, no creu que la polèmica suscitada perjudiqui Espanya en l'objectiu d'organitzar el Mundial 2030 juntament amb Portugal i el Marroc. "El prestigi del futbol espanyol està per sobre del desprestigi d'alguns i d'algunes. El Mundial 2030 té ara mateix totes les garanties de poder ser un èxit, entre altres coses perquè estem convençuts que tenim la millor candidatura. Pel sistema rotatori que té la FIFA, seria un Mundial que tocaria al Vell Continent, i no hi ha cap altre candidat a tenir la seu", ha exposat.

Finalment, Francos ha parlat de la creació de la figura del conseller independent i reconeix que cal un reglament que la desenvolupi. "Són cinc reglaments que han de desenvolupar la llei de l'esport que aprovem a finals de l'any 2022. Estem en procés d'elaboració. El calendari electoral ha distorsionat una mica tot el procés, però en els pròxims mesos estarà aprovat el reglament i desenvoluparem tots els extrems de la llei", ha subratllat.

"Entre els nostres objectius hi ha fer alguna modificació que retoqui alguns aspectes de la mateixa llei. Hem de tendir a equiparar en política de gènere, fet que no es produirà de la nit al dia, però hem d'anar cap a aquest camí", ha acabat.