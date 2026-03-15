Víctor Font: "Tenim molt bones sensacions, anem de menys a més"

El candidat denuncia "improvisació" i llargues cues en les eleccions del Barça i veu als socis "mobilitzats" pel canvi
BARCELONA, 15 març (EUROPA PRESS) -
El candidat a la presidència del FC Barcelona Víctor Font (Nosaltres) ha criticat aquest diumenge la "improvisació" i la desorganització en alguns punts de votació de les eleccions del club blaugrana, on ha assegurat haver percebut llargues cues i queixes de socis, al mateix temps que ha afirmat sentir una gran mobilització en favor de "un canvi" en l'entitat.
"Es respira molta mobilització. Hi ha gent que no havia vingut mai al camp, gent gran, gent jove, socis que venen de fora, fins i tot de Cadis o de l'estranger, només per votar", ha explicat Font en declaracions als mitjans després d'exercir el seu dret al vot.
En aquest sentit, el candidat ha dit que percep un ambient favorable a una major participació, malgrat les dificultats organitzatives que, al seu judici, s'han produït durant la jornada. "Volien que aquestes eleccions tinguessin poca participació. Per això no es va activar el vot per correu ni es pot votar electrònicament, però aquest club està més viu que mai", ha afirmat.
Font ha criticat més problemes organitzatius en el procés de votació. "L'organització en aquest club torna a ser una improvisació. Hi ha cues infumables i gent queixant-se perquè segurament això s'ha preparat al final", ha lamentat.
Malgrat això, l'empresari s'ha mostrat optimista sobre les seves opcions en uns comicis en els quals competeix amb l'expresident Joan Laporta (Defensem el Barça). "Tenim molt bones sensacions. Venim de menys a més, d'un moment en el qual molta gent ens deia que no hi havia partit a percebre ara que hi ha una majoria social que vol aquest canvi", ha dit.
Font ha destacat que durant la campanya ha rebut el suport de molts socis que consideren que el club necessita un nou rumb institucional. "Ens diuen que està molt bé que tinguem una pedrera magnífica o que s'hagi encertat amb Hansi Flick, però que hi ha moltes altres coses que han de canviar: les seccions, els abonats, els penyistas o el sentiment de pertinença d'els qui viuen fora", ha explicat.
El candidat també ha defensat el seu model de gestió per al club. "Si hi ha algú que creu en un Barça modern, més professional, que expliqui la veritat als socis, que no els instigui i que no confongui el club amb una persona, som nosaltres", ha afirmat.
Preguntat per les seves sensacions durant la jornada electoral, Font ha assegurat haver rebut mostres de suport per part d'alguns socis. "He escoltat 'president, president' i aplaudiments. La sensació és la de les últimes setmanes: que cada vegada més socis volen un canvi", ha indicat, encara que quan ha entrat a votar també va escoltat esbroncades i crits de 'Laporta, president'.
Finalment, l'aspirant a la presidència ha assegurat sentir-se "molt orgullós" del treball realitzat per la seva candidatura durant la campanya i ha expressat el seu desig que, a partir d'aquest dilluns, el club pugui iniciar "una transició modèlica". "Aquest club necessita que tornem a anar tots junts, sense bàndols ni divisions, per construir un Barça imparable", ha conclòs.