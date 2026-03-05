Víctor Font: "Tenim el convenciment que guanyarem en una victòria històrica"

BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -
El candidat a la presidència del FC Barcelona Víctor Font, líder de la plataforma Nosaltres, ha assegurat aquest dijous que afronta les eleccions amb il·lusió i determinació i que aquesta és una oportunitat històrica perquè els socis decideixin entre el Barça del passat, marcat per la "improvisació, la manca de transparència i un model centrat en uns pocs" i el Barça del futur que considera que ell lidera.
"Estem convençuts que guanyarem. Està en mans dels socis, lluitarem per arribar a tots els socis. Afrontem aquesta responsabilitat, molt important cap al club i per al país, amb molta força, moltíssima il·lusió", ha assegurat en una roda de premsa.
I tot això amb el "convenciment" que el diumenge 15 de març la seva alternativa plural i transversal "de tots els barcelonistes" guanyarà. "El dia 15 no ha de fallar ningú, i aquesta proposta tindrà una victòria històrica i aconseguirem girar full i tirar endavant el club que tots somiem. Ho farem realitat, i estem preparats per fer una transició modèlica a partir del 15 de març", ha indicat.
Font ha recalcat la importància d'aglutinar tots els socis. "Si som capaços de sumar tothom, i ser el Barça de tots i el Barça del futur, és senzill; ens hem d'explicar en una oportunitat única, perquè hi ha una majoria que triarà el que representem i per això sabem que guanyarem", ha recalcat Font, que suma les signatures de Nosaltres a les de Ciria, Vilajoana i la resta de precandidats: "aquest és l'escenari que compta".
Sobre el contrast entre models de club, ha dit: "Aquestes eleccions no han de ser unes on s'elegeixi un candidat, no és un Font contra Laporta. Aquestes eleccions no van de fer fora una persona, sinó de decidir quin Barça volem per als pròxims anys. Si volem el Barça del passat, o si volem el Barça del futur. Si volem el Barça d'uns quants, d'uns pocs, o si volem el Barça de tots. Hi ha una majoria social que, davant una elecció fixa, entre el que hem tingut i el que pot il·lusionar en el futur, opta per girar full", va reblat.