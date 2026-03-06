Font: "El pitjor que li pot passar al club és que aquest 15 de març no hi hagi un canvi"

BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -
El candidat a la presidència del FC Barcelona Víctor Font, líder de la plataforma Nosaltres, ha assegurat aquest divendres que la continuïtat de l'actual model de gestió basat en l'"amiguisme" i la manca de transparència de l'expresident i candidat, Joan Laporta, és el risc més gran per a la institució i ha defensat la necessitat d'un canvi radical que professionalitzi les àrees crítiques del club per revertir l'actual situació de pèrdues econòmiques i feblesa esportiva davant la "judicialització" que ha marcat les darreres dècades.
"La judicialització, allò de tirar-se els plats pel cap, de donar carnets de barcelonista i titllar aquells culers que tenim il·lusió, que ens brillen els ulls per un Barça millor, titllar-nos del pitjor que li pot passar al club... No, no, no. El pitjor que li pot passar al club és que aquest 15 de març no hi hagi un canvi", ha assegurat Font en una roda de premsa.
Pel líder de Nosaltres, hi ha una majoria de socis que vol que aquest Barça actual s'acabi. "El dia 15 tenim l'oportunitat de fer-ho realitat, de fer que això estigui obert als millors, que els millors tornin a treballar aquí. No ens quedem amb un Barça d'uns quants, d'uns pocs, amb un excunyat (Alejandro Echeverría) manant més que el president gairebé. No té cap sentit i la majoria social ho veu", ha reblat.
Ha respost així a les recents crítiques de Joan Laporta en assenyalar que el que veritablement desprestigia el Barça és "pagar una comissió de 50 milions d'euros a un amic" (cas Nike) o associar-se amb empreses vinculades a fugitius de la justícia britànica. "Desprestigiar el Barça és mentir, criminalitzar la gent, expulsar-la, i quan arriben les eleccions fer veure que no ha passat res. Desprestigia molt el Barça quan anem dient que ja estem a l'1 a 1, que ja hem salvat el club, i de sobte passa l'estiu i no podem inscriure el jugador", ha carregat.
Font ha lamentat profundament la ruptura de relacions amb figures històriques de l'entitat quan ha insistit que "el Barça és de tots" i no es pot permetre el tracte que s'ha donat als seus mites. "No podem haver trencat relacions amb Leo Messi, no podem haver acabat com hem acabat amb llegendes com Koeman, com Xavi, com Saras, com Mirotic, com Barrufet, com Víctor Tomàs o com Guillermo Amor. Tots aquests noms són l'escut, és la història viva del Barça", ha recordat amb duresa.
Així mateix, ha posat el focus en l'adjudicació de les obres de l'estadi en qualificar de "desprestigi" l'elecció de la constructora (Limak) i la supervisió del projecte. "Agafar una constructora per a l'obra més important de la història del club argumentant que ho faran més ràpid i més barat, quan és molt lent, anem amb retard i acabaran sent els més cars de tots", ha denunciat, després d'assenyalar directament el responsable de l'obra, Joan Centelles, per la seva gestió prèvia al CF Reus: "Posar al capdavant d'aquesta obra un amic del president la darrera contribució rellevant del qual és fer desaparèixer un club històric com el Reus... això desprestigia el Barça".
Finalment, Font ha remarcat que el seu projecte vol "deixar de banda el Barça dels uns i dels altres" per centrar-se en un pla econòmic que generi beneficis reals i un projecte esportiu que doni estabilitat a Hansi Flick i recuperi el potencial de les seccions. "Volem un Barça que il·lusioni, que ens ajunti, que sigui un Barça de tots els culers. El canvi ha arribat, és imparable. Hi ha una majoria social, ens ho diuen al carrer, ara hi ha partit i mobilitzarem a tothom", ha conclòs.