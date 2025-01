Víctor Font: "El Laporta del 2003 estaria demanant la dimissió del Laporta del 2025"

BARCELONA 16 gen. (EUROPA PRESS) -

L'excandidat a la presidència del FC Barcelona Víctor Font ha criticat durament aquest dijous a 'El món a RAC 1' el president blaugrana, Joan Laporta, per la seva gestió al capdavant del club en assegurar que la situació econòmica és "pitjor" que quan manava Josep Maria Bartomeu i, a parer seu, considera que el Joan Laporta del 2003 (quan va començar el seu primer mandat) demanaria la dimissió del Laporta actual.

"Estic convençudíssim que el Joan Laporta del 2003 estaria demanant actualment la dimissió del Joan Laporta del 2025", ha afirmat el líder de la candidatura Sí al futur en l'entrevista, en la qual ha exigit al president que faci un pas al costat i abandoni el càrrec immediatament.

Per Font, la compareixença de Laporta de dimarts va ser "una roda de premsa lamentable". "Veure el president del Barça amb aquesta agressivitat, en una roda de premsa que és per donar informació i, d'informació, en va donar pràcticament zero...", ha opinat Font preguntat sobre aquella hora i 45 minuts d'explicacions pel cas Olmo.

A més a més, ha carregat contra la gestió de Laporta en assegurar que l'està duent a terme de manera "presidencialista, opaca i poc transparent", en unes formes que li recorden la d'"altres clubs a 600 quilòmetres d'aquí" (en referència al Reial Madrid i al seu president, Florentino Pérez). "Nosaltres som el Barça, som més que un club i més que un president", ha declarat.

Respecte a la possibilitat de presentar una moció de censura, Font ha explicat que és l'"última eina" i que no la descarta. "Estic convençut, després d'escoltar el president en la roda de premsa, que d'aquí a no gaire temps, hi tornarà a haver problemes, hi tornarà a haver situacions que ens faran posar-nos les mans al cap, així que hem d'estar preparats", ha advertit l'opositor a Laporta.

Finalment, l'excandidat ha afirmat que Joan Laporta és una persona que "confon el que és la seva persona amb el club". "Si fos aquella persona que realment posava els interessos del club per davant, el que faria, perquè tots som culers i tots volem el millor per a la institució, és intentar escoltar tothom i intentar veure com podem ajudar tots aquells qui ens preocupa el club", ha conclòs.