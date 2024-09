Víctor Font, excandidat a la presidència del Barça, demana avançar les eleccions el 2025

BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -

L'excandidat a la presidència del FC Barcelona Víctor Font, que continua liderant el projecte 'Sí al Futur' amb vista a optar a la presidència del club en els pròxims comicis, ha demanat aquest dimarts al president blaugrana, Joan Laporta, que avanci precisament la convocatòria electoral l'estiu del 2025, un any abans d'acabar el seu mandat, en considerar que la seva gestió és "decebedora".

"No aprofitem tot el potencial que el Barça té. No som catastrofistes, som súper optimistes si fem les coses bé. Però cal fer les coses bé per aprofitar el potencial. I com aquesta junta directiva és evident i ha demostrat no té capacitat per atreure el talent per aprofitar aquest potencial, demanem al president i a la junta que convoquin eleccions l'estiu del 2025", ha manifestat Font en una roda de premsa.

Per ara descarta una moció de censura, però assegura que si Laporta no avança les eleccions i opta per acabar el mandat, l'estiu del 2026, continuarà "fiscalitzant" el mandatari i la seva junta directiva. "Hi estarem a sobre, per aportar llum a les ombres. La moció és una eina que s'ha de fer servir en situacions molt excepcionals, si s'han passat línies vermelles i comès delictes. Ara no la descartem, però posar bastons a les rodes en una temporada que a més s'ha començat bé, no té sentit", ha reconegut.

Per Víctor Font han estat anys de mala gestió de Laporta i, sobre els darrers mesos, ha estat molt dur en assegurar que han estat "decebedors i frustrants". "És el més decebedor i frustrant que recordo en la vida institucional del club, que no és poc. D'alguna manera, un fil conductor en el que ha estat el mandat d'aquesta junta. No hi ha pla i, per tant, improvisen", ha lamentat.