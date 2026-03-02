Víctor Font entrega més de 5.100 signatures: "Avui comença el canvi"

BARCELONA 2 març (EUROPA PRESS) -
El precandidat a la presidència del FC Barcelona Víctor Font ha estat el primer a acudir aquest dilluns a l'Auditori 1899 de les instal·lacions del club blaugana per entregar les signatures de suport a la seva candidatura i ha assegurat que "comença el canvi", després de presentar més de 5.100 paperetes, més del doble de les 2.337 necessàries per ser proclamat candidat a les eleccions del pròxim 15 de març.
Els aspirants a presidir el club han de formalitzar aquest dilluns al vespre, fins a les 21.00 hores, les seves signatures de suport recollides des del passat 23 de febrer. Un cop rebudes a l'Auditori 1899, es procedirà al recompte en presència de notari i, a partir d'aquest dimarts 3 de març, començarà el procés de validació per determinar quins precandidats assoleixen el mínim exigit de 2.337 signatures vàlides.
Víctor Font, líder de la candidatura Nosaltres, ha comparegut amb una representació del seu equip, inclosos impulsors, ambaixadors i voluntaris que han participat en la recollida de suports. "Hi ha partit. La fase prèvia era la recollida de signatures i l'hem jugat molt bé. Però ara toca jugar el partit. És quan els socis han de decidir amb el seu vot", ha afirmat als mitjans, després de xifrar en unes 5.100 signatures les paperetes entregades.
El precandidat ha emmarcat els comicis com un punt d'inflexió per a l'entitat. "Ha arribat el moment del plebiscit entre el Barça del passat i el Barça del futur", ha assenyalat, abans d'afegir que han notat "el caliu i suport dels socis d'arreu" i que han comprovat que "hi ha moltes persones que volen un canvi en la manera de gestionar el club".