Font denunciarà l'arbitratge si arriba a la presidència: "S'està adulterant la competició"

BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -
El precandidat a la presidència del FC Barcelona Víctor Font, líder de la plataforma Nosaltres, ha anunciat aquest dimarts que presentarà una denúncia davant la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i el Comitè Tècnic d'Àrbitres (CTA) si guanya les eleccions, en considerar que "s'està adulterant la competició" per la pressió exercida, a parer seu, pel Reial Madrid.
"Els culers estem profundament decebuts i ens sentim més desprotegits que mai. En els últims cinc anys, el Madrid està aconseguint el que busca, que és adulterar la competició", ha afirmat Font, qui ha assegurat que el seu equip legal ja treballa en una denúncia formal.
El dirigent ha xifrat en 26 més els penals assenyalats a favor del conjunt blanc respecte al Barça en l'últim lustre. "En els últims cinc anys de mandat, al Madrid li han xiulat 26 penals més a favor que al Barça. Quan parlem de defensar el club, no és fer proclames i eslògans, és actuar", ha sostingut.
Font ha explicat que la denúncia es dirigirà contra la RFEF i el CTA per "assegurar que es persegueix l'adulteració de la competició que fa Real Madrid Televisión i els conflictes d'interès existents", en referència als vídeos emesos pel canal oficial madridista contra el col·lectiu arbitral. "Defensar el club és denunciar Real Madrid Televisión. Defensar el club és no anar de la mà de Florentino i Tebas. Això no és defensar el club. Defensar el club és realment actuar", ha declarat.
Així mateix, ha denunciat un suposat conflicte d'interès en l'estament arbitral femení en assenyalar que Yolanda Parga, responsable de l'arbitratge femení, és parella de Carlos Megía Dávila, delegat arbitral del Reial Madrid. "No és una opinió, són dades que clamen al cel mentre la directiva sortint es perd en discursos i gesticulacions", ha afirmat.
Font també ha criticat la manca d'influència institucional del club en els últims anys, tant en l'àmbit estatal com internacional. "El Barça ha perdut moltíssima influència. En els estaments on es prenen les grans decisions no hi pintem res. Necessitem professionalitzar el club i comptar amb persones que sàpiguen perfectament com funcionen la federació i l'estament arbitral", ha defensat.
Finalment, ha sostingut que el model actual "no funciona" i ha apel·lat a un canvi en la gestió. "Quan diem que el Barça necessita un canvi, vol dir que la manera de defensar el club d'aquesta Junta no funciona. Els fets ens demostren que no és així. Cal actuar", ha conclòs, tirant un dard a l'expresident i rival en aquestes eleccions Joan Laporta.