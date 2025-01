La vicepresidenta del Barça nega que hi hagi "negligència" del club en el cas Olmo

Maria Elena Fort: "No hi ha improvisació en la gestió, hi ha situacions particulars"

BARCELONA, 8 gen. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta i portaveu del FC Barcelona, Maria Elena Fort, ha assegurat aquest dimecres que no hi ha "negligència" en els directius i treballadors del club blaugrana en el cas Olmo, a més de negar que es vagi a última hora i amb improvisacions, si bé la possible inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor pel que queda de temporada depèn, ara mateix, de que el CSD aprovi les mesures cautelars sol·licitades per l'entitat.

"La negligència no és culpa del Barça, pressuposar això és molt aventurat. No hi ha improvisació en la gestió, hi ha situacions particulars, també les lligues de Tenerife es van guanyar en l'últim minut", ha comparat en unes declaracions a 'El Món a RAC1' recollides per Europa Press.

Per Fort, al FC Barcelona "no s'ha anat al límit". "Això no és cert. Se'ns ha fet un judici sumaríssim sense tenir informació del que ha passat. Hem complert estrictament les indicacions del regulador econòmic i hem treballat amb ell. Si no recordo malament, la venda dels seients VIP va arribar a la comissió delegada (de LaLiga) a mitjans de novembre. No improvisem", ha argumentat.

"Ens van dir que amb el contracte de Nike estaríem en l'1:1, però hi ha hagut canvis i hem hagut d'accelerar una operació paral·lela, que era molt gran per al club perquè ens la van canviar les últimes setmanes de manera injusta", ha afegit.

Aquesta operació paral·lela és la venda de l'explotació d'alguns seients VIP del futur Spotify Camp Nou a dos inversors àrabs, que Fort reconeix que desconeix. "No sé el nom de les dues empreses, però és una grandíssima operació que ens estabilitza. Aquest acord és una altra cosa respecte al que es va signar l'any 2010 amb Qatar", ha valorat.

"La meva opinió personal sobre aquests països no és rellevant ara i cal acceptar les relacions d'aquests nivells i passen pel departament de 'compliance' del club. A la vida cal acceptar les contradiccions", ha apuntat la vicepresidenta, que en el seu moment va criticar amb duresa l'acord de la Junta de l'aleshores president Sandro Rosell amb Qatar.