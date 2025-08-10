Vettel deixa entreveure el seu retorn a la Fórmula 1, però descarta tornar a competir

BERLÍN 10 ago. (dpa/EP) -
L'expilot alemany Sebastian Vettel, tetracampió del món de Fórmula 1, ha reconegut que s'imagina poder assumir un futur paper en l'esport, però va descartar tornar com a pilot.
En unes declaracions a la cadena pública alemanya ZDF, Vettel va dir que la seva carrera com a pilot havia acabat, però va afirmar que pensava que seria possible "assumir algun altre paper en el futur".
L'assessor d'esports de motor de Red Bull, Helmut Marko, va descriure anteriorment aettel com un possible successor. Vettel va posar fi a la seva carrera a l'F1 a finals del 2022, citant el desig de passar més temps amb la seva família; ell i la seva dona Hanna tenen tres fills.
Recentment, es va especular amb la possibilitat que Vettel competís al Mundial de Resistència (WEC). Vettel va declarar a ZDF que una vegada va provar un cotxe de resistència de Porsche per interès i que li va agradar, però fins ara no ha sortit res d'això.
El pilot de 38 anys va dir que actualment està ocupat amb altres coses: s'està formant per ser agricultor, participa en projectes mediambientals i de sostenibilitat i és copropietari de l'equip de vela alemany de SailGP.