Verstappen vola per la pole per davant dels McLaren a Suzuka

Carlos Sainz sortirà sisè i Fernando Alonso, desè



MADRID, 23 set. (EUROPA PRESS) -

El pilot neerlandès Max Verstappen (Red Bull) ha aconseguit la pole per a la cursa de diumenge en el Gran Premi del Japó, dissetena prova del Mundial de Fórmula 1, després de dominar la sessió de qualificació al Circuit Internacional de Suzuka, on els espanyols Carlos Sainz (Ferrari) i Fernando Alonso (Aston Martin) s'han garantit una sisena i una desena posició, respectivament, per a la sortida.

Després de decebre a Singapur, el vigent campió del món ha tornat al seu lloc per marcar el millor temps del dia al traçat nipó, on ha estat l'únic capaç de baixar de l'1:29 (1:28.877). Així, ha tret més de mig segon als McLaren d'Oscar Piastri i Lando Norris, que sortiran segon i tercer respectivament.

Mentrestant, el monegasc Charles Leclerc (Ferrari) sí que ha pogut superar l'altre Red Bull, el del mexicà Sergio 'Checo' Pérez, per ser quart, mentre que el madrileny Carlos Sainz, 'poleman' i guanyador a Singapur, només ha pogut ser sisè; els dos monoplaça de la 'Scuderia' només han tingut un intent en la definitiva Q3 en disposar d'un únic pneumàtic tou.

Per la seva banda, Mercedes haurà de començar la prova des de la quarta fila de la graella, amb Lewis Hamilton, segon la passada setmana, setè, i George Russell, que s'ha estavellat contra el mur en l'última volta quan estava en posicions de podi, sortirà vuitè.

El japonès Yuki Tsunoda (AlphaTauri) començarà en la novena posició, just per davant de l'asturià Fernando Alonso (Aston Martin), que ha fet un altre pas enrere amb el seu monoplaça i que s'aferra a la bona degradació dels seus pneumàtics per intentar remuntar posicions aquest diumenge a Suzuka.