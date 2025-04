Verstappen sorprèn els McLaren per la pole i Sainz i Alonso sortiran fora del top 10

El madrileny començarà dotzè i l'asturià, tretzè

MADRID, 5 abr. (EUROPA PRESS) -

El pilot neerlandès Max Verstappen (Red Bull) ha conquistat una èpica pole aquest dissabte al Gran Premi del Japó, tercera prova del Mundial de Fórmula 1, per davant dels dos McLaren, mentre que els espanyols Carlos Sainz (Williams) i Fernando Alonso (Aston Martin) partiran en carrera des de la dotzena i la tretzena posicions, respectivament.

El campió del món vigent, amb un cotxe molt inferior als dos monoplaces 'papaya', va firmar a Q3 un sorprenent 1:26.995 que li va permetre superar per catorze mil·lèsimes al líder del campionat, el britànic Lando Norris, que l'acompanyarà en la primera línia de la graella, i aconseguir la seva quarta consecutiva a Suzuka i la 41a de la seva carrera.

Mentre, l'altre McLaren, el de l'australià Oscar Piastri, sortirà tercer acompanyat en tercera fila pel monegasc Charles Leclerc (Ferrari), quart. Malgrat que els monoplaces de Woking són objectivament més ràpids en carrera, l'aparició de la pluja de diumenge podria jugar a favor del quatre cops campió del món.

A la Q3 també van avançar els dos Mercedes, els del britànic George Russell i l'italià Andrea Kimi Antonelli, que sortiran cinquè i sisè, respectivament, i el top 10 de graella per a la carrera al circuit nipó el completen el francès Isack (RB), el britànic Lewis Hamilton (Ferrari), el tailandès Alex Albon (Williams) i el britànic Oliver Bearman (Haas).

Per la seva banda, els dos espanyols de la graella van protagonitzar una decebedora sessió de qualificació, tots dos eliminats a la Q2. Alonso va avançar per poc des de la Q1, però ja no va aconseguir passar el tall de la següent tanda, igual que Sainz, malgrat comptar amb millores a l'aleró davanter per Suzuka.

També a Q2 es van quedar els dos pilots que van protagonitzar el duel morbós del cap de setmana: Liam Lawson i Yuki Tsunoda. El neozelandès, descendit de Red Bull a RB, va concloure catorzè, just per davant del japonès, que l'ha substituït al volant del cotxe de la marca de begudes energètiques.

Precisament, aquesta sessió es va veure interrompuda per un altre incendi d'herba al costat de la pista, provocat per les espurnes dels cotxes. Altres focs ocasionats pel mateix motiu havien detingut la tercera sessió d'entrenaments lliures dues vegades a primera hora del dia.