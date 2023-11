Verstappen signa l'última pole de l'any i Fernando Alonso sortirà setè

Carlos Sainz cau en la Q1 i sortirà setzè



MADRID, 25 nov. (EUROPA PRESS) -

El pilot neerlandès Max Verstappen (Red Bull) ha aconseguit la pole per a la cursa de diumenge del Gran Premi d'Abu Dhabi, última prova del Mundial de Fórmula 1, mentre que els espanyols Fernando Alonso (Aston Martin) i Carlos Sainz (Ferrari), que han caigut, sorprenentment, en la Q1, sortiran setè i setzè, respectivament.

Amb la seva dotzena pole del 2023, el tricampió del món encapçalarà una primera fila on l'acompanyarà el monegasc Charles Leclerc (Ferrari), que ha sabut elevar les dubtoses prestacions del Ferrari a Yas Marina per ser segon.

En canvi, la sorpresa negativa de la jornada ha estat Sainz, que ha estat incapaç de superar la primera tanda de classificació. El madrileny, que mai no havia caigut en Q1, se n'ha acomiadat tot just començar després de no poder millorar el seu temps en el segon intent, mentre es queixava que els Mercedes li havien entorpit la volta.