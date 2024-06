Verstappen regna a Barcelona amb Sainz sisè i Alonso, sense punts

El líder amplia la renda després d'aguantar bé Norris

MADRID, 23 juny (EUROPA PRESS) -

El pilot neerlandès Max Verstappen (Red Bull) ha vençut el Gran Premi d'Espanya, desena cita del Mundial, per reafirmar-se en la seva condició de favorit amb un quart títol seguit, mentre els espanyols Carlos Sainz (Ferrari) i Fernando Alonso (Aston Martin) han acabat sisè i dotzè.

El Circuit de Barcelona-Catalunya ha portat la tercera victòria seguida del de Red Bull a la Ciutat Comtal i un nou cop a la taula, que reafirma la seva condició de favorit al títol després de la victòria de fa dues setmanes al Canadà. 'Mad Max' no preocupa els seus rivals, però McLaren continua pressionant molt a prop, de nou, Lando Norris, segon, i Mercedes ha recuperat prestacions en el seu pas per Espanya, amb Lewis Hamilton tercer.

En un circuit en el qual avançar és difícil, i amb la preocupació per la degradació dels pneumàtics en un diumenge calorós, Verstappen no ha fallat des que, en la tercera volta, s'ha col·locat al capdavant de la cursa. Norris no ha sabut defensar la pole, sobretot davant d'un George Russell (Mercedes) que ha estat el millor amb el semàfor en verd i guanyant tres posicions per fora.

No obstant això, no ha anat prou ràpid com per evitar que el Red Bull dominés la cursa poc després, en una gran oportunitat perduda pel cotxe taronja. La sortida no ha canviat la posició de Sainz, que de fet s'ha situat cinquè avançant el seu company Charles Leclerc.

Paral·lelament, Alonso, que sortia desè, ha sortit bé, però en la congestió del primer revolt s'ha hagut d'obrir i ha perdut posicions per veure's esfumar pràcticament l'opció de sumar punts. Tocava observar els pneumàtics i cap a la volta 15 han començat les parades. La de Russell ha estat deficient i Sainz gairebé l'avança en el 'pit lane', però l'espanyol almenys ha vist Hamilton.

Els Mercedes han demostrat estar millor que Ferrari a la pista i el set vegades campió del món no ha trigat a avançar l'ídol local. No ha estat a l'aguait d'aquest error de les 'fletxes platejates' McLaren però, després de la parada de tots, Norris no ha trigat a anar cap endavant fins a posar-se segon.

Amb 30 voltes per al final, pendents de la que estava programada com a segona i última parada, el de Red Bull tenia un marge de gairebé deu segons per sobre Norris, mentre Hamilton i Leclerc apuntaven a la tercera posició del podi, amb un bon marge per sobre dels seus perseguidors.

L'últim 'stint' ha portat l'emoció de veure el de McLaren volar, però Verstappen, amb el neumàtic tou sense utilitzar que s'havia guardat, ha acabat prou fort com per evitar el cop de l'anglès. A Norris li han faltat voltes per evitar un nou triomf de Verstappen, en una persecució que en la majoria de circuits no està sent suficient.

El podi l'ha completat Hamilton, per davant de Russell, mentre que Sainz, sisè, ha hagut de cedir la seva posició davant de Leclerc, sense opció de l'espanyol amb una estratègia de durs pels tous del monegasc. Un mal sabor de boca per al pilot local, motivat a la recerca d'alegrar l'afició però sense opcions.

Igual o pitjor, Alonso ha confirmat el guió que havia avançat per a Barcelona, un traçat poc favorable pel seu Aston Martin, com ja ha avisat que tampoc ho seran ni Àustria ni Silverstone. El doble campió del món ha estat lluny dels punts, afectat des d'aquesta sortida, tot i que la realitat ha estat la que s'esperaven.