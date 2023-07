Verstappen es recupera de la sanció i conquesta Spa-Francorchamps

Carlos Sainz abandona en les primeres voltes i Fernando Alonso remunta per acabar cinquè



MADRID, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

El pilot neerlandès Max Verstappen (Red Bull Racing) ha guanyat aquest diumenge la cursa del Gran Premi de Bèlgica, dotzena prova puntuable del Mundial de Fórmula 1, i s'ha recuperat de la sanció que tenia des de la sortida per avançar al seu company Sergio 'Checo' Pérez, mentre que l'espanyol Carlos Sainz (Ferrari) ha abandonat en les primeres voltes i el seu compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) ha acabat cinquè.

Després d'emportar-se l'Sprint de dissabte, conduint millor que ningú l'asfalt mullat per l'aigua, Verstappen ha signat 24 hores després i sobre sec el doblet en el circuit de Spa-Francorchamps. Així, el líder del Mundial ha ampliat a 125 punts el seu avantatge en la classificació general respecte al seu immediat perseguidor i company d'equip, Sergio Pérez.

Per arribar a aquesta situació, el neerlandès ha hagut de remuntar des de la sisena posició de la graella. Arrossegava des de divendres passat una sanció per haver canviat la seva caixa de canvis, així que la sortida era clau en les seves aspiracions i també en els propòsits dels altres conductors per 'esgarrapar' algun punt a Spa.

A causa d'aquest ímpetu, Pérez ha avançat al Ferrari del monegasc Charles Leclerc durant la primera volta. Al mateix temps, per darrere i als comandaments de l'altre 'Cavallino Rampante', Sainz ha topat amb Oscar Piastri (McLaren) en el seu intent de millorar posicions, trobant-se amb el britànic Lewis Hamilton (Mercedes) a l'esquerra.

Amb aquesta maniobra, l'australià ha hagut d'abandonar ipso facto per un error mecànic i Sainz ha fet el mateix poques voltes més tard. Tot això ha beneficiat la remuntada de l'altre espanyol, un Alonso amb bones prestacions. Oblidat ja el seu empipament pel mal Sprint de dissabte, l'asturià volia celebrar el seu aniversari.

Això sí, encara haurà d'esperar la '33' de qui aquest cap de setmana complia 42 anys. Els dos bòlids de Red Bull s'han mostrat intractables. El monegasc Leclerc ha aguantat totes les ofensives de Hamilton, que ha acabat quart. Alonso també ha defensat els atacs d'un Mercedes per conservar el seu cinquè lloc, en aquest cas de George Russell.

L'últim focus d'atenció del dia ha estat saber qui es feia amb el punt de la volta ràpida. Hamilton s'ha fet amb el punt, parant a 'boxes' just abans de la volta 44 (de les 44 que té el Gran Premi) per fer 1:47.305 i evitar que Verstappen sumés el punt addicional.