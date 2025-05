Verstappen reactiva el Mundial a Imola davant dels McLaren

Carlos Sainz acaba vuitè i Fernando Alonso, onzè

MADRID, 18 maig (EUROPA PRESS) -

El pilot neerlandès Max Verstappen (Red Bull) ha aconseguit aquest diumenge la victòria en la carrera del Gran Premi de l'Emília-Romanya, setena prova del Campionat del Món de Fórmula 1, i ha regnat a Imola per quart any consecutiu, mentre que els espanyols Carlos Sainz (Williams) i Fernando Alonso (Aston Martin) han acabat vuitè i onzè, respectivament.

A l'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari d'Imola, el quatre cops campió del món va prendre el comandament de la carrera només començar, i va superar un Oscar Piastri (McLaren) que no va saber defensar la pole aconseguida dissabte i que es va condemnar amb una aturada innecessària a la volta 12. Dues parades gratuïtes amb cotxe de seguretat van ser suficients per a Verstappen per afermar el seu avantatge, que va mantenir un cop rellançada la carrera a deu girs per al final davant de la inoperància dels McLaren.

Amb això, suma el seu segon triomf del curs i encapçala un podi en el qual l'acompanyen els dos cotxes papaia, el britànic Lando Norris, segon, i l'australià Piastri, tercer. A més, Ferrari va poder compensar la seva mala classificació acabant en el top 5 a casa gràcies al quart lloc del britànic Lewis Hamilton; el monegasc Charles Leclerc, que rodava cinquè en la penúltima volta, va haver de cedir la posició per un incident amb el tailandès Alex Albon (Williams) i va acabar sisè.