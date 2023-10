Verstappen no dona opció a Sainz i Alonso en l'infaust sprint d'Austin

MADRID, 22 oct. (EUROPA PRESS) -

El pilot neerlandès Max Verstappen (Red Bull) s'ha imposat aquest dissabte en la cursa a l'sprint del Gran Premi dels Estats Units, un passeig triomfal per al campió del món i una mala cursa per als espanyols Carlos Sainz (Ferrari) i Fernando Alonso (Aston Martin), que han acabat sisè i tretzè.

Verstappen, que fa dues setmanes es va proclamar campió del món per tercera vegada en l'sprint de Qatar, ha tornat a ser el millor en les 19 voltes del Circuit de les Amèriques. El de Red Bull ha defensat la pole que ha aconseguit aquest mateix dissabte, asfixiant contra el lateral el monegasc Charles Leclerc en la sortida.

El de Ferrari, que aquest diumenge sortirà primer per davant del campió del món, no ha trobat el lloc per dins i, per fora, ha aprofitat la baralla Lewis Hamilton (Mercedes). El britànic ha passat a ser el rival de Verstappen, però després de nou voltes el Red Bull ja s'ha quedat sol, de camí cap a una nova victòria.

El neerlandès no va poder guanyar la pole divendres per sortir dels límits de pista, però a l'hora de la veritat continua sense fallar, amb un ritme que sembla imbatible també de cara a aquest diumenge. Hamilton, que va perdre el títol contra 'Mad Max' en l'última volta d'Abu Dhabi fa dos anys, ha demostrat les millores de Mercedes deixant Leclerc lluny.

Per la seva banda, Alonso ha hagut de rodar lluny del 'Top 8', sense opcions de puntuar, ja que sortia dotzè i ha caigut amb el semàfor en verd. L'Aston Martin de l'espanyol, sense ajustar les seves millores i amb poc temps per provar des de l'error en els lliures per l'escalfament dels frens, ha acabat 13è. L'asturià tindrà un diumenge igualment dur, sortint 17è, per dedicar la cursa a trobar un millor rendiment, però ja pensant en el 2024.