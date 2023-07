Verstappen lidera el Shootout i oblida de moment la seva sanció a Spa

Carlos Sainz sortirà tercer en l'Sprint i Fernando Alonso farà front al seu descontentament des del quinzè lloc



MADRID, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

El pilot neerlandès Max Verstappen (Red Bull) s'ha fet aquest dissabte amb la pole position per a la cursa Sprint en el Gran Premi de Bèlgica, dotzena prova puntuable del Mundial de Fórmula 1, i ha oblidat, de moment, la seva sanció per a la cursa llarga dominical, mentre que els espanyols Carlos Sainz (Ferrari) i Fernando Alonso (Aston Martin) no han tingut la mateixa sort.

En el circuit d'Spa-Francorchamps, Verstappen s'ha emportat la posició de privilegi en la graella per tan sols 11 mil·lèsimes respecte del millor temps de l'australià Oscar Piastri (McLaren). Així, el neerlandès ha fet la seva millor volta en 1:49.056; just per darrere de Piastri, Sainz ha estat tercer i s'ha quedat a 25 mil·lèsimes del lideratge.

Amb retards a la pista a causa d'una pluja intensa --igual que durant la vigília--, les tres tandes del Shootout han sorprès. L'SQ1 ha crivellat el japonès Yuki Tsunoda (AlphaTauri), el finlandès Valtteri Bottas (Alfa Romeo), el danès Kevin Magnussen (Haas), el xinès Guanyu Zhou (Alfa Romeo) i l'alemany Nico Hülkenberg (Haas).

En l'SQ2, Alonso ha quedat quinzè i ha eliminat, juntament amb l'australià Daniel Ricciardo (AlphaTauri), el tailandès Alexander Albon (Williams), el nord-americà Logan Sargeant (Williams) i el canadenc Lance Stroll (Aston Martin). Visiblement enfadat per les prestacions del cotxe, l'asturià ha admès no esperar ara "res" de l'Sprint.

I ja en plena SQ3, entre els 10 bòlids amb millor execució, Verstappen s'ha fet amb el lloc d'honor. No en va, Piastri i els dos pilots de l'equip Ferrari, d'una banda Sainz i, de l'altra, el seu company Charles Leclerc, han pressionat 'Mad Max' fins al final.