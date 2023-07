Verstappen es garanteix la pole per a la cursa a l'esprint

Carlos Sainz i Fernando Alonso sortiran cinquè i setè



El pilot neerlandès Max Verstappen (Red Bull) ha aconseguit la pole per a la cursa a l'esprint d'aquest dissabte en el Gran Premi d'Àustria, novena cita del Mundial de Fórmula 1, en un 'sprint shootout' que ha dominat sense oposició, mentre que els espanyols Carlos Sainz (Ferrari) i Fernando Alonso (Aston Martin) sortiran cinquè i setè, respectivament.

El vigent campió del món no ha tingut rival en una tercera tanda en la qual ha superat en gairebé cinc dècimes el seu company d'equip, el mexicà Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull), que l'acompanyarà en la primera fila de la graella de la cursa curta. Per darrere, el britànic Lando Norris (McLaren) i l'alemany Nico Hulkenberg (Haas) ocuparan la segona línia.

Ferrari coparà les dues posicions de la tercera fila, i Aston Martin, les dues de la quarta, amb els dos espanyols imposant-se als seus companys de garatge. El francès Esteban Ocon (Alpine) i el danès Kevin Magnussen (Haas) han tancat el 'Top 10'.

Avisats pel succeït en la classificació de divendres al Red Bull Ring --les nombroses voltes invalidades van agitar la graella per a la cursa de diumenge--, els pilots han sortit a pista conscients que qualsevol error penalitzaria amb força.

El cel encapotat, amb tímides gotes, amenaçava els participants, que en els primers minuts de l'SQ1 s'han centrat a seguir el carril sec marcat sobre el traçat austríac; la majoria apostava pel compost sec, mentre que altres, com Verstappen, s'enfundaven els pneumàtics mitjans.

Mentrestant, la taula de temps es movia conforme el traçat s'anava assecant, Sainz informava de problemes amb el sistema de repartiment de frenada que amenaçava amb no deixar-lo sortir de boxes i establir un registre decent; amb prou feines a un minut del final de la primera tanda, se l'ha jugat a una sola volta i ha aconseguit fer-se amb la primera posició.

El seu company Leclerc, en canvi, se salvava per una sola mil·lèsima de caure de la competició, cosa que sí que li ha passat al britànic Lewis Hamilton (Mercedes), que arrencarà divuitè aquesta tarda. També des del fons de la graella començaran el xinès Guanyu Zhou (Alfa Romeo), l'australià Oscar Piastri (McLaren), el finlandès Valtteri Bottas (Alfa Romeo) i el nord-americà Logan Sargeant (Williams).

Verstappen i Sainz han continuat la seva lluita per marcar el millor crono en l'SQ2 i l'holandès ha aconseguit imposar la seva marca per davant de l'espanyol. Leclerc ha millorat les seves prestacions situant-se quart per darrere del francès Esteban Ocon (Alpine), amb Alonso setè.

Els problemes se succeïen per a les 'fletxes platejades' després que el britànic George Russell no ha estat capaç de fer volta i també ha quedat eliminat. Mentrestant, 'Checo' Pérez ha aconseguit avançar per primera vegada en dos mesos a una Q3, si bé ho ha fet en la vuitena posició.

Un 1:04.613 li ha valgut a 'Mad Max' per fer-se amb les primeres posicions bon punt ha començat l'SQ3, i ha millorat unes dècimes per establir un 1:04.440 que li ha garantit la pole, gairebé mig segon per davant de 'Checo'.