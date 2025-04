Verstappen doma els McLaren a Suzuka i Alonso i Sainz acaben fora dels punts

L'asturià acaba onzè i el madrileny, catorzè

El pilot neerlandès Max Verstappen (Red Bull) ha conquistat aquest diumenge la seva primera victòria de l'any al Gran Premi del Japó, tercera prova del Mundial de Fórmula 1, amb una sòlida actuació per davant dels dos McLaren, mentre que els espanyols Fernando Alonso (Aston Martin) i Carlos Sainz (Williams) han acabat onzè i catorzè, respectivament.

El quatre cops campió del món va aprofitar la pole aconseguida aquest dissabte, va optimitzar les virtuts del seu monoplaça, sense cometre errors, i va signar una carrera estratègica per aconseguir la seva quarta victòria consecutiva al circuit de Suzuka i la número 64 de la seva carrera.

Amb això, va doblar els cotxes més en forma de la graella, els McLaren, que el van acompanyar al podi. El britànic Lando Norris, guanyador a Austràlia, va quedar segon i amb això va salvar el seu liderat en la general de pilots (62), amb un punt d'avantatge sobre Verstappen (61). L'australià Oscar Piastri, vencedor a la Xina, va pujar al tercer calaix i es va assentar a la tercera plaça del campionat (49).

Per darrere, el monegasc Charles Leclerc (Ferrari) va aconseguir la quarta plaça, amb el britànic George Russell (Mercedes) tancant el top 5. L'italià Andrea Kimi Antonelli, el britànic Lewis Hamilton (Ferrari), el francès Isack Hadjar (RB), el tailandès Alex Albon (Williams) i el britànic Oliver Bearman (Haas) van completar els deu primers llocs.

Fora dels punts va finalitzar Fernando Alonso (Aston Martin), que després de la carrera va qualificar de "petit miracle" poder acabar onzè amb un cotxe lent en les rectes. Carlos Sainz (Williams), que va començar quinzè, només va poder millorar una posició per ser finalment catorzè.

Tot en una cita sense sobresalts i que va arrencar sense l'amenaça de la pluja, que podria haver revolucionat la graella. Verstappen es va mantenir al capdavant amb un avantatge considerable sobre els cotxes papaia en els primers girs. La tensió va arribar amb la seva primera parada, que va ser lenta i va obligar Norris, que també havia entrat en boxes a la mateixa volta, a anar-se'n per l'herba quan tots dos intentaven estar per davant a la sortida del 'pit lane'.

'Mad Max' va ampliar el seu avantatge i la baralla només es va intensificar en les últimes deu voltes, quan Piastri es va acostar a Norris i ell va augmentar el ritme per acostar-se al quatre cops campió del món. Malgrat tot, amb això no n'hi va haver prou i no va impedir que el Mundial 2025 coronés el seu tercer vencedor diferent.

L'acció del 'Gran Circ' continuarà el cap de setmana vinent amb la quarta prova del campionat, el Gran Premi de Bahrain, al qual Norris i Verstappen arribaran amb només un punt de diferència en la general de pilots.