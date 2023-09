Verstappen arrasa a Suzuka i acaricia el seu tercer títol

Carlos Sainz acaba sisè i Fernando Alonso, vuitè

Red Bull conquista el Mundial de Constructors



MADRID, 24 set. (EUROPA PRESS) -

El pilot neerlandès Max Verstappen (Red Bull) s'ha imposat aquest diumenge en la cursa del Gran Premi del Japó, dissetena prova del Mundial de Fórmula 1, per davant dels McLaren i acaricia el seu tercer títol mundialista, mentre que els espanyols Carlos Sainz (Ferrari) i Fernando Alonso (Aston Martin) han acabat sisè i vuitè, respectivament.

El vigent campió, que ja acumula 400 punts al capdavant de la general de Pilots, 177 més que el segon, el seu company d'equip el mexicà Sergio 'Checo' Pérez --que aquest diumenge s'ha vist obligat a abandonar--, ha tornat amb força després de l'inexplicable cap de setmana a Singapur per deixar gairebé sentenciat el campionat.

La seva tretzena victòria en les 16 curses disputades fins al moment --no es va celebrar el Gran Premi d'Emília-Romanya per les inundacions-- li permet disposar a Qatar, d'aquí a dues setmanes, del seu primer 'match ball' del curs; si acaba almenys sisè en la cursa a l'esprint, serà campió. Ja té el títol Red Bull, que s'ha coronat per sisena vegada en el Mundial de Constructors amb 623 punts, 318 més que Mercedes.

La nota amarga per a l'equip de la beguda energètica l'ha posat 'Checo' Pérez, que ha sortit cinquè i que no ha pogut acabar la cursa a Suzuka després de tenir una infinitat de contratemps: ha trencat dues vegades l'aleró davanter i ha rebut un parell de sancions que l'han llastrat considerablement.

En la cursa, els dos McLaren han estat incapaços d'atrapar 'Mad Max'. El britànic Lando Norris ha estat el que més a prop se n'ha quedat, a gairebé 20 segons, mentre que l'australià Oscar Piastri ha confirmat el gran salt de l'escuderia de Woking en tancar el podi amb la tercera posició.

Per darrere, el monegasc Charles Leclerc (Ferrari) s'ha fet amb la quarta posició en el 'doble sandwich' de Ferrari i Mercedes: el britànic Lewis Hamilton ha acabat cinquè, per davant de Carlos Sainz, i George Russell ha estat setè. Aquest últim ha arriscat amb una única parada que ha permès a Leclerc superar-lo en el tram final d'una cursa marcada per l'altíssima degradació dels pneumàtics.

Aquest fet ha provocat que el madrileny retardés massa la seva última entrada a boxes, i Hamilton ho ha aprofitat per avançar-lo; no obstant això, Sainz encara ha tingut temps de guanyar una plaça en passar Russell.

Per la seva banda, Fernando Alonso, l'objectiu del qual era minimitzar la distància amb Hamilton a la tercera plaça del campionat, s'ha hagut de conformar amb el vuitè lloc, en el qual ha rodat tranquil amb els Alpine i els AlphaTauri lluny. No li ha servit de res la seva fantàstica sortida, en la qual ha superat quatre monoplaces, ja que les prestacions del seu Aston Martin l'han fet tornar a la seva posició real i el deixen ara a 16 unitats de l'heptacampió en la general.