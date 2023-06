Verstappen i Alonso recuperen el duel després d'un dissabte de pluja i sancions

Primera línia de graella de sortida per al líder i l'espanyol, que guanya un lloc amb la sanció a Hülkenberg

Carlos Sainz perd tres llocs per una altra infracció i sortirà onzè



MADRID, 18 juny (EUROPA PRESS) -

El pilot neerlandès de Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull) s'ha fet amb la pole en el Gran Premi del Canadà, vuitena cita del Mundial, en una sessió marcada per l'aparició de la pluja des de la Q2 i per les penalitzacions que hi ha hagut després de la qualificació, amb el pilot espanyol Fernando Alonso (Aston Martin) segon, de nou a l'aguait del sòlid líder del campionat.

Verstappen ha tornat a ser el millor en un dissabte complicat, en una competició amb un inici clau en sortir a la pista i pel joc entre el pneumàtic de pluja i sec. Les condicions canviants no han impedit el primer lloc del favorit del Mundial.

El pilot alemany Nico Hülkenberg (Haas) sí que ha tingut temps de completar la seva volta i posar-se segon, però ha estat un dels molts pilots sancionats després de la cursa. El de Haas ha estat investigat i penalitzat després per estar massa temps a pista amb la bandera vermella, amb la qual cosa Alonso ha guanyat la posició.

El doble campió del món ho hauria aconseguit a pista si no fos per la bandera vermella, perquè, després de la devallada de Montmeló, torna a esprémer el seu Aston Martin. Així, les millores que portava l'equip britànic semblen respondre, tot i que les condicions han estat canviants i la cursa s'espera en sec, per tornar a lluitar pel podi i ser el rival més gran de Verstappen.

Per la seva banda, el també espanyol Carlos Sainz (Ferrari) ha viscut un mal dia a Mont-real, amb un seriós accident al final dels tercers lliures que li ha condicionat el retorn a la 'qualy' i un vuitè lloc a la graella, que s'ha convertit en onzè per una altra sanció.

Dissabte ha començat amb un ull en el radar i un altre en el traçat Gilles Villeneuve. Amb una bandera vermella tot just començar per una avaria de Guanyu Zhou (Alfa Romeo) ja es veia que el dia havia de ser llarg, un dissabte en què l'important era no cometre errors. En la Q1 no hi ha hagut sobresalts fins que, amb el temps complert, Pierre Gasly (Alpine) gairebé té un greu accident amb un Sainz que no l'ha vist arribar en volta i li feia tap a 300 km/h.

D'aquí s'esperava la sanció que ha arribat per a un Sainz que, després d'un bon rendiment en sec, ha patit amb el seu Ferrari quan ha arribat la pluja. Abans que comencés la pluja, el més ràpid a posar pneumàtics de sec ha estat Alex Albon (Williams). Al pilot anglès l'ha seguit Verstappen, i així la resta, però sense temps per utilitzar-los o almenys escalfar-los per a un bon rendiment.

Les gotes s'han convertit en diluvi i la Q2 ha provocat víctimes il·lustres com un Charles Leclerc (Ferrari) molt enfadat per no haver entrat abans per canviar el pneumàtic tou; Sergio Pérez (Red Bull), per tercera vegada seguida sense arribar a la Q3, i un Lance Stroll (Aston Martin) també contrariat per unes altes expectatives a casa.

Els supervivents de la Q3 s'han enfrontat al xàfec, però llavors han estat encertats els que s'han posat primer a la cua de sortida del 'pit-lane'. Verstappen, al capdavant, ha aprofitat el mínim d'adherència que quedava en el traçat canadenc per marcar un temps sense rival (1:25.858) i Alonso també ha estat ràpid.

L'asturià s'ha col·locat segon, però una bandera vermella a sis minuts de la de quadres, per un accident d'Oscar Piastri (McLaren), ha congelat la sessió amb Alonso a tres segons de creuar la meta. Hülkenberg sí que ha tingut temps pels pèls, però no ha executat bé la bandera vermella i al final sortirà cinquè.

La segona línia de graella de sortida serà per als Mercedes de Lewis Hamilton i George Russell, que semblen confirmar que a Barcelona van fer un pas endavant. Stroll i Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) també han rebut sancions.