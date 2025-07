La Velada del Año V d'Ibai Llanos reuneix 80.000 espectadors a La Cartuja i nou milions a Twitch

SEVILLA 27 jul. (EUROPA PRESS) -

La cinquena edició de La Velada del Año, un dels esdeveniments amb més repercussió al món de l'entreteniment en temps real, organitzada pel creador de continguts Ibai Llanos, va reunir aquest dissabte 80.000 espectadors a La Cartuja i nou milions a Twitch, en una nit en què hi va haver boxa, música i espectacle.

Segons l'organització de l'esdeveniment, la "gesta d'ajuntar" 3,85 milions de dispositius "va quedar eclipsada" per un nou rècord "descomunal": un topall de 9,19 milions d'equips connectats simultàniament durant el combat entre Roro i Abby, que va esdevenir així "el fenomen més important de temps real mai registrat".

Durant més de set hores de xou en directe es va aconseguir una mitjana per sobre de sis milions de dispositius, un total de 144 milions de vistes en directe i vint milions d'espectadors únics, segons es detalla en un comunicat.

La Velada ha comptat amb set combats. Pereira es va enfrontar a Rivaldios, Perxitaa va fer el mateix amb Gaspi, Abby va tenir com a oponent a Roro, Andoni va competir amb Carlos Belcast, Alana va lluitar amb Arigeli, ViruZz es va enfrontar a Tomás Mazza i TheGrefg, a WestCOL.

Al marge dels combats, no hi van faltar les actuacions musicals d'artistes de primer nivell com Melendi, que va ser l'encarregat d'inaugurar aquesta històrica edició, acompanyat d'India Martínez i Saiko. La música mexicana va arribar de la mà de Grupo Frontera, que va traslladar l'essència llatina fins al cor andalús amb una actuació vibrant.

Los del Rio, a casa i davant del seu públic, van protagonitzar un dels moments més emotius de la nit en aconseguir que les 80.000 persones de l'estadi es posessin en peus per ballar el seu cèlebre tema "Macarena". El tancament musical va anar a càrrec d'Aitana, Myke Towers i Dei V.