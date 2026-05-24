Unes 4.000 persones celebren a Barcelona la victòria del Barça femení en la Champions

BARCELONA 24 maig (EUROPA PRESS) -
Unes 4.000 persones, segons xifres municipals, han celebrat aquest diumenge per la tarda a l'avinguda Maria Cristina de Barcelona la victòria del Barça femení en la Champions.
Al costat de la plaça Espanya, les activitats han començat sobre les 17, una hora després hi ha hagut un concert de Figa Flawas i al final les jugadores han pujat a l'escenari, on han parlat a l'afició, han cantat i han ballat al costat de l'entrenador, Pere Romeu; el president del club en funcions, Rafa Yuste, i el president electe, Joan Laporta.
El Barça va guanyar dissabte l'OL Lyonnes (4-0) a Oslo (Noruega) i va conquerir així la seva quarta Champions, totes els últims sis anys.