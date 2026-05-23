Unes 2.500 persones celebren a Barcelona la victòria del Barça femení en la Champions

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 23 maig (EUROPA PRESS) -
Unes 2.500 persones, segons xifres municipals, han celebrat aquest dissabte per la tarda des de la plaça barcelonina de les Glòries la victòria del Barça femení en la Champions durant el partit celebrat a Oslo (Noruega).
A la plaça han pogut seguir en directe tot el partit des d'una pantalla geganta instal·lada per l'Ajuntament.
El Barça ha guanyat l'OL Lyonnes (4-0) a l'Ullevaal Stadion i conquesta així la seva quarta Champions, totes els últims sis anys.