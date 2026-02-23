La UEFA suspèn provisionalment Prestianni amb un partit pels insults a Vinícius

MADRID 23 febr. (EUROPA PRESS) -
El Comitè de Control, Ètica i Disciplina de la UEFA ha decidit aquest dilluns suspendre provisionalment amb un partit l'argentí Gianluca Prestianni, futbolista del Benfica a qui el jugador del Reial Madrid Vinícius Júnior va denunciar dimarts passat durant el partit de play-off de la Lliga de Campions perquè l'havia insultat de manera racista.
Després de marcar el 0-1 dimarts passat en l'anada del play-off de la Lliga de Campions a l'Estadio Da Luz de Lisboa, el brasiler es va acostar a l'àrbitre, el francès François Letexier, per indicar-li que Prestianni l'havia insultat de manera racista després d'una discussió.
L'àrbitre va activar el protocol per a aquests casos i el partit es va aturar durant deu minuts abans de reprendre's. Prestianni ha negat en tot moment haver insultat de manera racista Vinícius, mentre que Kylian Mbappé va assegurar que havia dit 'mico' al seu company cinc vegades.
La UEFA va obrir l'endemà una investigació per aclarir els fets i, ara com ara, l'organisme disciplinari ha decidit suspendre provisionalment l'argentí, que no podrà jugar aquest dimecres la tornada del play-off al Santiago Bernabéu.