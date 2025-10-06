La UEFA dona un vistiplau "excepcional" al partit entre el Vila-real i el FC Barcelona als EUA

MADRID 6 oct. (EUROPA PRESS) -
La UEFA ha confirmat aquest dilluns que ha aprovat "excepcionalment" la petició elevada per les federacions espanyola i italiana perquè les seves respectives lligues puguin jugar un partit fora del país, la qual cosa permet que LaLiga pugui disputar als EUA el partit entre el Vila-real CF i el FC Barcelona, tot i que continua oposant-se a que "els partits de lliga nacional es disputin a l'estranger".
"S'ha aprovat excepcionalment dues sol·licituds a causa de les llacunes regulatòries a nivell mundial. La UEFA s'ha copmpromès a consolidar la integritat de les competicions nacionals i la perspectiva dels aficionats en les pròximes regles de la FIFA", ha assenyalat en un comunicat.
L'organisme recorda que després de la reunió del comitè executiu a Tirana (Albània) al setembre, va dur a terme "noves consultes amb les parts interessades per avaluar-ne l'abast de les implicacions, després de rebre la sol·licitud de les federacions de futbol d'Espanya i Itàlia".
"Aquesta consulta va confirmar la manca generalitzada de suport que ja havien expressat els aficionats, altres lligues, clubs, jugadors i institucions europees al voltant de la possibilitat que els partits de lliga nacional es traslladin a l'estranger", ha advertit la UEFA.
No obstant això, l'organisme aclareix que "el marc regulatori pertinent de la FIFA, actualment en revisió, no és prou clar", amb la qual cosa detalla que el comitè executiu ha decidit, "a contracor, aprovar, excepcionalment, les dues sol·licituds que li han presentat".