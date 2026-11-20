BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut Barcelona Esports (IBE), ha acabat les obres d'instal·lació de la nova gespa natural del Camp Municipal Narcís Sala, una actuació amb un pressupost d'1,6 milions d'euros que permetrà a la Unió Esportiva (UE) Sant Andreu disputar a partir d'aquest cap de setmana els partits com a local en aquest recinte complint els requisits normatius de la Primera RFEF.
Els treballs, executats per Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIMSA), han suposat la substitució de l'antiga superfície artificial per un terreny de joc natural de 105 per 61 metres, a més de la construcció d'un nou sistema de drenatge, reg automatitzat amb capacitat per a 40.000 litres, il·luminació LED i la renovació de les porteries, les banquetes i els accessos.
Durant les obres, el primer equip del conjunt català ha entrenat i jugat els partits oficials al Camp Municipal de Can Dragó, mentre que els equips del futbol base del club han mantingut l'activitat en instal·lacions alternatives ubicades a l'AISS, el Bon Pastor i Baró de Viver.