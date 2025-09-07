El triomf d'Álex Márquez a Montmeló talla la ratxa del seu germà Marc

Ángel Piqueras va guanyar amb Moto3 i Dani Holgado va vèncer amb Moto2
MADRID, 7 set. (EUROPA PRESS) -
El pilot espanyol Álex Márquez (Ducati) ha guanyat aquest diumenge per davant del seu germà Marc (Ducati) la carrera llarga a MotoGP durant el Gran Premi d'Hongria, quinzena cita del Campionat del Món, mentre que l'italià Enea Bastianini (KTM) ha completat el podi d'aquesta mateixa categoria.
L'acció sobre el Circuit de Barcelona-Catalunya va començar amb Moto3, on va guanyar el natiu d'Ayora Ángel Piqueras (KTM) per davant del sevillà José Antonio Rueda (KTM), líder del Mundial i que va remuntar després d'haver fet una 'long lap penalty'. El japonès Taiyo Furusato (Honda) va quedar tercer i va deixar sense premi el de Puertollano David Almansa (Honda).
Després va arribar Moto2, on el de San Vicente Dani Holgado (Kalex) va liderar des de la pole fins al final davant del seu homònim el natzarè Muñoz (Kalex), que va acabar tercer per darrere de l'anglès Jake Dixon (Boscoscuro). El madrileny Manu González (Kalex) va concloure quart i va ampliar el seu lideratge del mundial perquè el de Corbera Arón Canet (Kalex) va caure i ja no va tornar.
El plat fort a Montmeló va arrencar amb Marc Márquez depassant al seu germà Álex en una sortida en què Pedro Acosta (KTM) va aconseguir la tercera plaça en detriment del francès Fabio Quartararo (Yamaha). A l'inici de la quarta volta va recuperar Álex Márquez el lideratge i en començar la cinquena va superar Acosta a Marc, amb Bastianini aguaitant just al darrere.
Mentrestant, el també italià Francesco Bagnaia (Ducati) remuntava des del seu 21è lloc a la graella fins a rodar vuitè després de consumir el primer terç de la carrera a 24 voltes en total. Un altre nom il·lustre, el de San Sebastián Jorge Martín (Aprilia), igualment rodava lluny de la lluita pel podi entre Bastianini i Acosta.
No obstant això, el Tauró de Mazarrón va acusar la prematura degradació del neumàtic tou que havia muntat en la seva roda posterior i es va allunyar d'un Bastianini que aguantava sense problemes en el tercer lloc. Per davant, els germans Márquez es van donar certa treva i Marc no va arriscar malgrat tenir opció de llaurar-se un 'match point' de títol si guanyava aquí.
El més gran dels Márquez es va conformar aleshores amb el segon posat en la meta definitiva i amb veure Álex aconseguir el seu segon triomf d'aquesta temporada en la cilindrada reina del Mundial de Motociclisme, la corona del qual, no obstant això, sembla ja destinada al capdavant del seu germà.