El Tour de França 2026 anirà de Barcelona a París amb doble cita a l'Alpe d'Huez

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El recorregut complet del Tour de França 2026 ha estat presentat aquest dijous al Palais des Congrès de París pel seu director, Christian Prudhomme, i es confirma un traçat d'alta muntanya amb cinc arribades en alt i una doble cita al mític Alpe d'Huez, en una edició que arrencarà des de Barcelona amb una contrarellotge per equips que conclourà tres setmanes als Camps Elisis.
Serà la 27a Grand Départ del Tour des de fora de França i la tercera des d'Espanya, que tres anys després de sortir de Bilbao torna a Barcelona per a una gran sortida amb tres etapes a Catalunya, amb una destacada presència de l'alt de Montjuïc a la capital catalana.
De fet, l'única part del recorregut que ja es coneixia era aquesta part catalana. La primera etapa serà una contrarellotge per equips amb final a Montjuïc, de 19 quilòmetres, la primera d'aquest tipus en el Tour des del 1971. La segona jornada sortirà des de Tarragona i tornarà a la capital catalana en una etapa de mitja muntanya, amb circuit final a l'alt de Montjuïc seguint el model de la Volta a Catalunya.
Mentre que la tercera tindrà una sortida inèdita des de Granollers i arribada als Angles, ja a França, després d'ascendir la famosa collada de Toses, completant una sortida catalana que, segons els organitzadors, aspira a ser "històrica".
"Barcelona és la ciutat dels prodigis. Tres anys després de Bilbao, el Tour torna a sortir des d'Espanya. Serà la primera Grand Départ des de Barcelona, una ciutat que ha acollit el Tour en diverses ocasions, però mai com a gran sortida", ha destacat el director del Tour de França.