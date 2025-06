Tornen a vandalitzar la imatge de Nico Williams al mural de l'Athletic de Barakaldo

MADRID 28 juny (EUROPA PRESS) -

La imatge del davanter Nico Williams de la pintura mural de l'Athletic Club de Barakaldo (Biscaia) ha tornat a ser vandalitzada aquesta matinada, només un dia després que l'artista de carrer Carlos López iniciés els treballs de restauració després d'una primera vandalització el passat 21 de juny.

En aquest cas, la cara del petit dels germans Williams al mural que homenatja els lleons que van conquistar a Sevilla el 25è títol de Copa del Rei ha estat pintada de blau i ha aparegut amb la frase 'Rata de merda'.

El passat 21 de juny, la imatge de Nico Williams va ser esborrada i substituïda per la frase escrita en basc 'Joan edo geratu, errespetua galdu duzu ' ('Ves-te'n o queda't, has perdut el respecte'). L'acte es va produir com a resposta a la possible marxa de l'atacant al Barça.

Posteriorment, l'Athletic va condemnar el sabotatge i es va comprometre a col·laborar amb l'artista local en la restauració del mural, sufragant el material i la corresponent mà d'obra. "Els que han esborrat la imatge de Nico del mural de l'artista Carlos López a Barakaldo no representen l'Athletic. I si creuen ser part d'aquesta família, han de saber que s'equivoquen: faltar al respecte a un dels nostres és faltar al respecte al mateix Athletic", va assenyalar llavors l'entitat.

Les tasques de restauració van començar aquest divendres. A més de Nico i Iñaki Williams, al mural també apareixen els llavors capitans del conjunt bilbaí Iker Muniain i Óscar de Marcos.