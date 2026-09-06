Toni Bou ja és 40 vegades campió del món de trial

MADRID 6 set. (EUROPA PRESS) -
El pilot català Toni Bou (Repsol Profunda HRC) ha conquistat aquest diumenge en Zelhem (Països Baixos) el títol del Campionat del Món de TrialGP per vintena vegada, aconseguint així les 40 corones mundialistes, sumant els seus 20 entorxats en motocròs a l'aire lliure amb altres 20 de X-Trial.
"Des que va guanyar els seus dos primers títols en 2007 --la seva temporada de debut amb Repsol Profunda HRC--, Bou no ha deixat de guanyar. 20 temporades i 40 títols després, s'ha adaptat a l'evolució de la disciplina, a nous rivals i a diferents formats de competició sense renunciar mai al seu lloc al cim", va indicar el seu equip en una nota de premsa.
"El títol del TrialGP 2026 demostra encara més la seva superioritat. Bou ha tingut una temporada extraordinària des de la primera ronda, amb un rècord perfecte de victòries i arribant a la recta final amb un sòlid avantatge en la classificació", va subratllar el comunicat.
"En el Campionat Mundial de X-Trial, el pilot de Repsol Honda HRC ha acumulat 99 victòries i 117 podis en 129 participacions. En curses a l'aire lliure, té 175 victòries i 234 podis en 290 participacions", va detallar el mateix text de premsa.
"Des que es va unir a Repsol Honda HRC en 2007, Bou ha guanyat tots els Campionats Mundials de X-Trial i TrialGP en els quals ha competit. Als seus 39 anys, és el pilot més llorejat en la història del motociclisme, i la seva carrera continua en ascens gairebé vint anys després que comencés a dominar el món del trial", va concloure la nota.