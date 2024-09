Ter Stegen té trencat el tendó rotular del genoll dret i serà operat aquest dilluns

BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -

El porter del FC Barcelona Marc-André ter Stegen s'ha trencat el tendó rotular del genoll dret per complet, aquest mateix dilluns serà intervingut i no serà fins després de passar per la sala d'operacions que el club emetrà un nou comunicat sobre el seu estat, si bé tot indica que ja no podrà jugar el que resta de temporada.

"Les proves han confirmat que el jugador del primer equip Marc-André ter Stegen té un trencament complet del tendó rotular del genoll dret. Aquesta tarda se sotmetrà a tractament quirúrgic. En acabar la intervenció es facilitarà un nou comunicat mèdic", ha anunciat el club.

El capità del Barça, titular en el partit contra el Vila-real que va acabar amb golejada blaugrana (1-5) a l'estadi de la Ceràmica, va haver d'abandonar el camp just abans del descans després d'una mala caiguda en intentar blocar una pilota aèria, entre crits i gestos de dolor.

Aquesta temporada, Ter Stegen havia disputat tots els partits; sis de LaLiga EA Sports i el de Champions davant el Mònaco a l'Stade Louis II.

Ter Stegen, després de la seva titularitat davant el Vila-real, ja és el tercer porter de la història del Barça amb més partits disputats en la competició domèstica, amb un total de 289 i superant una llegenda del club com Antoni Ramallets.