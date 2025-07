Ter Stegen s'operarà l'esquena i estarà "uns tres mesos" de baixa

MADRID 24 jul. (EUROPA PRESS) -

El porter alemany i capità del FC Barcelona, Marc-André Ter Stegen, ha anunciat aquest dijous que es tornarà a operar l'esquena, ja que "és la via més ràpida i segura" per recuperar-se del tot, tot i estar "en molt bona forma", però "no exempt de dolor", i ha avançat que el procés de rehabilitació durarà "uns tres mesos".

"Físicament i atlèticament em sento en molt bona forma, però malauradament no estic exempt de dolor. Després de converses intenses amb l'equip mèdic del FC Barcelona i experts externs, la via més ràpida i segura per recuperar-me del tot és una intervenció quirúrgica a l'esquena", ha anunciat el porter a través de les xarxes socials.

En el comunicat, adreçat als culers, el porter explica que porta "amb molt d'orgull els colors i la samarreta del FC Barcelona", tant dins com fora del camp, i en els moments d'èxit com en els més difícils. "Avui és un dia complicat per a mi a nivell personal", ha escrit Ter Stegen.

El capità del FC Barcelona ja es va operar l'esquena a finals de l'any 2023, quan va estar 66 dies fora dels terrenys de joc. "Aquest cop, els metges creuen que caldran uns tres mesos per precaució i per no córrer riscos", ha assegurat en referència al període de recuperació.

Ter Stegen ha recalcat que "la rehabilitació és suportable i el camí de retorn està traçat", tot i que també ha explicat que, a nivell emocional, li "sap molt greu" no poder ajudar l'equip durant els pròxims mesos.

"Us mantindré informats de la meva recuperació i vull, de tot cor, agrair-vos a tots, estimats culers, que sempre estigueu al meu costat. No patiu, tornaré!", ha reblat l'internacional alemany.