Ter Stegen s'opera l'esquena i el Barça no dona un temps de baixa

El porter del primer equip del FC Barcelona Marc-André ter Stegen ha estat "reintervingut" aquest dimarts dels seus problemes d'esquena a Bordeus (França) i serà baixa durant un temps indefinit, mínim tres mesos, ja que el club ha optat per no donar un període de baixa aproximat.

"Ter Stegen ha estat reintervingut aquest dimarts satisfactòriament dels seus problemes lumbars per la doctora Amélie Léglise, sota la supervisió dels serveis mèdics del club, a l'Sports Clinic Bordeaux Merignac. És baixa i la seva evolució en marcarà la disponibilitat", ha comunicat el club blaugrana.

L'alemany va anunciar dijous per les xarxes socials que es tornaria a operar de l'esquena perquè era la "via més ràpida i segura" per recuperar-se, en estar "en molt bona forma", però "no lliure de dolor", i va avançar que el procés de rehabilitació duraria "uns tres mesos".

El capità ja es va operar l'esquena a finals del 2023, quan va estar gairebé dos mesos fora dels terrenys de joc. "Aquesta vegada, els metges creuen que caldrà uns tres mesos de precaució, per no córrer riscos", va assegurar el porter.

Poc després, el club blaugrana va confirmar aquesta segona operació i va informar que hi hauria un segon comunicat després de la intervenció però, novament, no hi hagut un temps de baixa aproximat per part del club i no se sabrà llevat que Ter Stegen ho vulgui comunicar.

Amb Ter Stegen lesionat, la porteria blaugrana està ben coberta després del fitxatge de Joan Garcia, la renovació de Wojciech Szczesny i la continuïtat, ara com ara, d'Iñaki Peña. En cas que l'alemany necessités un mínim de 4 mesos per recuperar-se, la inscripció de Joan Garcia es podria dur a terme fent servir el buit salarial que deixa aquesta possible lesió de llarga durada de l'alemany.