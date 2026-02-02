Ter Stegen es lesiona l'isquiotibial esquerre i queda pendent de les proves complementàries

L'alemany, acabat d'arribar com a cedit al Girona FC, podria haver de tornar a Barcelona
BARCELONA, 2 febr. (EUROPA PRESS) -
El porter alemany Marc-André ter Stegen ha patit una lesió a l'isquiotibial esquerre, produïda durant el partit de dissabte contra el Reial Oviedo, segons ha informat aquest dilluns el Girona FC en un comunicat, i queda pendent de les proves complementàries per determinar l'abast exacte de la dolència i el pronòstic de recuperació.
"Marc-André ter Stegen presenta una lesió a l'isquiotibial esquerre, produïda durant el partit de dissabte contra l'Oviedo. El jugador se sotmetrà a unes proves mèdiques complementàries per acabar de determinar el diagnòstic i establir el pronòstic", assenyala el comunicat mèdic facilitat pel club català.
El porter, cedit recentment pel FC Barcelona, amb prou feines havia pogut disputar dos partits de LaLiga EA Sports amb el conjunt gironí des que va arribar. Ter Stegen va debutar amb un empat davant el Getafe (1-1) a Montilivi i va tornar a ser titular en la derrota contra el cuer Reial Oviedo (1-0) a la capital asturiana, partit en què va acabar lesionat.
En espera dels resultats de les proves mèdiques, l'abast de la lesió marcarà el futur immediat del porter a Girona. En cas que el diagnòstic aconsellés una intervenció quirúrgica i un període de baixa perllongat, no es descarta que la cessió es pogués donar per finalitzada i que el jugador tornés a Barcelona per completar allà la recuperació, una decisió que dependria del temps estimat de la baixa i del procés de rehabilitació.
La possible absència de Ter Stegen suposa a més un contratemps afegit per al Girona de Míchel, que ja no compta en la plantilla amb el porter croata Dominik Livakovic. En aquest escenari, el tècnic del conjunt gironí tindria com a úniques opcions disponibles l'argentí Paulo Gazzaniga i els porters del filial per cobrir la porteria en el tram final de la temporada.