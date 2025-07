Carlos Alcaraz perd Wimbledon davant de l'italià Sinne

El tennista espanyol, derrotat per primera vegada en una final de 'Grand Slam'

MADRID, 13 jul. (EUROPA PRESS) -

El tennista espanyol Carlos Alcaraz ha perdut (4-6, 6-4, 6-4, 6-4) la final de Wimbledon aquest diumenge contra l'italià Jannik Sinner, fallant per primera vegada en la lluita per un 'Grand Slam' per cedir la seva corona en la gespa anglesa davant del número 1 del món.

Alcaraz no ha pogut aquesta vegada amb Sinner, com fa mes i mig en una èpica final de Roland Garros o en els quatre partits anteriors.

L'italià s'ha rebel·lat davant de la seva bèstia negra i el murcià no ha pogut superar el rival ni ha sabut trobar el seu joc, tot i que va començar per davant sota un sol de justícia a Londres.

El tennista murcià, campió en la central anglesa el 2023 i el 2024, ha vist frenat el seu espectacular moment de forma: 24 victòries seguides davant de Sinner, que ha guanyat el seu quart 'Grand Slam'.

El jugador de El Palmar no ha trobat un servei dominant, ni ha tingut el repertori habitual per descol·locar la màquina italiana, i ha estat a remolc des del segon set i incapaç de capgirar el guió.