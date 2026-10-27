La televisió estatal xinesa suspèn les emissions de LaLiga per un mem d'Mbappé

MADRID 27 oct. (EUROPA PRESS) -
La televisió estatal xinesa CCTV ha suspès les emissions de LaLiga arran de la polèmica per unes declaracions del davanter francès del Reial Madrid Kylian Mbappé sobre un mem en el qual la cara del jugador se superposa al de l'exlíder asiàtic Mao Zedong.
El govern xinès ha explicat que, segons el mitjà nacional 'The Paper', el golejador francès ha ferit els sentiments nacionals en referir-se a Mao Zedong, líder fundador de la República Popular, com un "dictador xinès". "Amb el que més he rigut és aquest en el qual fan servir la meva cara en un dictador xinès. L'utilitzo molt amb els meus amics", ha expressat Mbappé en una entrevista del programa francès 'The Bridge', preguntat pel seu mem preferit.
El mitjà xinès 'The Paper', segons fonts oficials, ha informat que el futbolista "ha ofès profundament la Xina" amb les seves declaracions. Per això, han informat que totes les transmissions i anuncis en els quals apareix Mbappé s'han suspès, i s'espera que aquest veto augmenti, fins i tot, amb el trencament "per complet" de les col·laboracions.
A més, diverses empreses xineses, com el grup de begudes Dongpeng i les companyies làctiques Mengniu i Milkground, també han rescindit els seus contractes publicitaris amb el futbolista francès. "Tolerància zero davant comportaments que fereixin els sentiments nacionals", ha expressat un comunicat de Dongpeng Beverage Group.