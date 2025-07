Tebas critica de nou el Mundial de Clubs: "Continuen venent la moto que ha estat un èxit rotund"

MADRID 6 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de la Lliga de Futbol Professional Espanyola (LaLiga), Javier Tebas, ha definit aquest diumenge com "un autèntic despropòsit" el Mundial de Clubs de la FIFA que s'està disputant als Estats Units, reiterant les seves crítiques cap a un torneig en què "hi ha qui continua venent la moto que ha estat un èxit rotund".

"Un autèntic despropòsit de Mundial de Clubs: jugadors i lligues en contra, calendaris destrossats i un ecosistema del futbol professional greument malmès, amb centenars de milers de treballadors afectats. Sobre els ingressos televisius i els patrocinis ja està tot dit, alguns acudeixen 'estirats de l'orella'", va publicar Tebas a la xarxa social X.

"A sobre, les entrades es desplomen de preu per 'omplir' estadis, mentre sorgeixen problemes fiscals tant per als jugadors com per a les entitats. Es pot fer pitjor? Així i tot, hi ha qui continua venent la moto que ha estat un èxit rotund i és el futur del futbol. Que Déu ens alliberi d'aquests il·luminats, si us plau", va resoldre Tebas.