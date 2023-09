El TAD qualifica de falta "greu" el petó de Rubiales a Bell

El CSD no podria ara suspendre pel seu compte al president de la RFEF



MADRID, 1 set. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) ha qualificat aquest divendres de falta "greu" el petó donat sense permís a la jugadora Jenni Hermoso per part de Luis Rubiales, president de la Real Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i que ara està sota suspensió només a instàncies de la FIFA, i no del Consell Superior d'Esports (CSD).

Així, el TAD ha obert expedient a Rubiales amb aquesta falta "greu" i no "molt greu", com demanava el CSD. Segons han constatat RTVE i diversos mitjans de comunicació, això significa que el període màxim d'inhabilitació seria ara de dos anys i que el CSD no podria suspendre'l de les seves funcions.

No obstant això, la sanció provisional de la FIFA sobre el mandatari de la RFEF va ser imposada el passat 26 d'agost per a un període d'almenys 90 dies, sota investigació de la seva Comissió Disciplinària després del comportament de Rubiales a la final del recent Mundial femení.