El TAD obre un expedient a Javier Tebas arran d'una denúncia del Reial Madrid

MADRID, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) ha obert un expedient sancionador al president de LaLiga, Javier Tebas, segons han avançat aquest dimarts diferents mitjans de comunicació espanyols i han confirmat a Europa Press fonts de la patronal dels clubs.

Segons mitjans com 'Relevo' i 'El Español', l'expedient del tribunal seria "molt greu" i estaria relacionat amb una denúncia formulada pel Reial Madrid arran de la convocatòria urgent per part del dirigent de l'Assemblea Extraordinària de LaLiga l'estiu del 2021 per tractar l'acord amb el fons internacional CVC, al qual el club madridista s'ha oposat frontalment des del principi.