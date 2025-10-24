El TAD confirma la sanció a Hansi Flick, que no podrà ser al clàssic

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Administratiu de l'Esport (TAD) ha denegat la mesura cautelar sol·licitada pel FC Barcelona i ha confirmat aquest divendres la sanció d'un partit a l'entrenador Hansi Flick, que no podrà dirigir el conjunt blaugrana en el clàssic de diumenge al Santiago Bernabéu.
Segons ha avançat 'Iusport', el TAD corrobora la sanció del Comitè de Competició ratificada pel Comitè d'Apel·lació i rebutja així el recurs del club blaugrana perquè Flick, que va ser sancionat amb un partit de suspensió per la doble groga contra el Girona FC, pogués ser al clàssic.
El Comitè de Disciplina de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), després de l'expulsió de l'alemany, li va imposar una sanció mínima d'un partit que el TAD ratifica, també seguint el criteri del Comitè d'Apel·lació.
Tots dos comitès havien desestimat les al·legacions del club blaugrana per deixar sense efecte la doble amonestació al tècnic alemany per protestar, aplicant l'article 120 del Codi Disciplinari de la RFEF, amb les multes accessòries previstes en l'article 52.
El FC Barcelona va argumentar que els fets recollits en l'acta arbitral no es corresponien amb la realitat, però el Comitè va considerar que el club no va presentar "cap element probatori que pugui desvirtuar" que Flick "no cometés els fets que reflecteix" l'acta arbitral.