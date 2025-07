Szczesny renova amb el FC Barcelona fins al 2027

BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -

El porter polonès Wojciech Szczesny, un dels puntals del triplet blaugrana de Lliga, Supercopa d'Espanya i Copa del Rei del curs 2024-25, ha renovat amb el FC Barcelona per dues temporades més, fins al 30 de juny del 2027, segons ha anunciat el club en un comunicat.

Szczesny va arribar al Barça la temporada passada per cobrir la baixa per lesió de l'internacional alemany Marc-André ter Stegen i tot just uns mesos després d'haver-se retirat. No obstant això, el polonès es va erigir com un dels millors porters d'Europa i un fix en l'onze de Flick.

Amb un total de 30 partits jugats en la temporada 2024-25, Szczesny ha deixat la porteria a zero en 14 ocasions i l'equip no ha perdut amb ell sota pals a la Lliga EA Sports, al marge d'aportar maduresa i experiència a un vestidor molt jove com el del Barça.

Al llarg de la seva carrera, ha defensat grans equips com l'Arsenal, la Roma o la Juventus, després de sortir de la seva Varsòvia natal amb 16 anys. Amb la Lliga, la Supercopa d'Espanya i la Copa del Rei d'aquesta temporada 2024-25 ja ha arribat als 14 títols assolits a nivell col·lectiu, va ser el millor futbolista polonès el 2022 i el de millor porter de l'any a Itàlia en la temporada 2019-20 amb la Juventus.

Va jugar amb l'equip italià les set darreres temporades abans de fitxar pel Barça i va sumar al seu palmarès tres Lligues, tres Copes i dues Supercopes.

En total, al llarg de la seva trajectòria, acumula més de 500 partits, 83 a la Lliga de Campions, els vuit darrers com a blaugrana i que podrà ampliar en el curs 2025-26 després d'estendre el seu contracte per dues temporades més.