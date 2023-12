Suspès el Granada-Athletic per la mort d'un aficionat

MADRID, 10 des. (EUROPA PRESS) -

El partit que disputaven aquest diumenge a l'estadi Nuevo Los Cármenes el Granada i l'Athletic Club, corresponent a la setzena jornada de LaLiga EA Sports, s'ha suspès després que un aficionat a la graderia morís per una parada cardiorrespiratòria.

En el minut 17, el col·legiat madrileny Miguel Ángel Ortiz Arias va detenir el partit, en què els bascos manaven gràcies a un gol d'Iñaki Williams en el minut 6 (0-1), en ser advertit que un dels aficionats presents a l'estadi estava sent atès pels serveis d'emergència.

El personal mèdic li va practicar exercicis de reanimació i finalment l'espectador va ser evacuat, mentre els dos equips valoraven la possibilitat que el partit fos suspès.

Finalment, l'aficionat va morir. "Se suspèn el Granada CF - Athletic Club. Per favor, preguem als aficionats que vagin desallotjant l'estadi", informava el Granada, i l'Athletic sí confirmava la notícia. "LaLiga i tots dos clubs s'han posat d'acord per suspendre el partit per la defunció de l'afeccionat a Los Cármenes. L'Athletic Club lamenta profundament el succés i envia un missatge d'ànim als seus familiars", va dir.